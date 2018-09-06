Москва, 6 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Несмотря на возможное введение администрацией Соединенных Штатов нового пакета антироссийских санкций, маловероятно, что курс рубля до конца 2018 года существенно изменится. Об этом в ходе Московского финансового форума сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, предстоящий «сложный период» для российской национальной валюты связан «со следующей порцией санкций». В то же время, по мнению Шохина, рубль «уже отыграл» то негативное воздействие, которое последовало за сообщениями о возможном введении очередного пакета ограничений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Минэкономразвития России повысило свой прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году до 61,6 рубля, в 2019 году — до 63,9 рубля.

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