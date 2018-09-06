Вашингтон, 6 сентября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Верховный суд выполняет функции проверки президентской власти, поэтому мнение Бретта Каваны о том, что президент находится выше закона, вызывает беспокойство, считает американский сенатор Дайана Фейнстайн. Об этом политик пишет 6 сентября в своем твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Возможность уголовного правонарушения со стороны президента в сочетании с убеждением Бретта Каваны в том, что президенту не может быть предъявлено обвинение, и в отношении него даже не может вестись расследование, являются реальной угрозой для верховенства права», — полагает Фейнстайн.

По мнению ее коллеги Кирстен Джиллибранд, Кавана вообще ничего не ответил Сенату на вопрос о том, может ли действующий президент пойти под суд, и нельзя утверждать кандидата, который отказывается ответить даже на один вопрос о президентской правовой подотчетности.

Отметим, 5 сентября на слушаниях в Сенате на вопрос сенатора Орина Хатча о том, какой будет лояльность Каваны по отношению к президенту и как она будет отличаться от его лояльности американскому народу, кандидат ответил, что в случае своего избрания в Верховный Суд он обязан быть верен конституции:

«Вот к чему я буду лоялен».

На слушаниях сенаторы задавали кандидату вопросы самого широкого спектра, от отношения к госрегулярции абортов до того, каким он хочет, чтобы его запомнили. Напомним, судьи в Соединенных Штатах имеют широкие полномочия, срок их работы в высшей судебной инстанции страны неограничен, поэтому политические силы страны подходят к данному вопросу со всей ответственностью.