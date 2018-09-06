Орешкин: причин для кардинального ослабления рубля нет
Москва, 6 сентября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Прогноз Минэкономразвития РФ, касающийся обменного курса рубля, не изменился, и причин для кардинального ослабления рубля нет. Об этом 6 сентября заявил глава министерства Максим Орешкин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Если посмотрите наш прогноз — у нас прогноз по обменному курсу периода 2020 и последующих годов не изменился, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не видим причин для того, чтобы произошло кардинальное ослабление рубля. Долгосрочные оценки не меняются. Долгосрочный курс базируется на двух вещах. На бюджетном правиле, которое обеспечивают стабильность, и на инфляционном таргетировании, которое обеспечивает низкую инфляцию».
Кроме того, министр подчеркнул, что любая экономическая политика должна основываться на долгосрочных целях.
- «Нельзя пытаться через принятие краткосрочных решений добиться долгосрочных целей, потому что за этим всегда следует расплата», — предупредил Орешкин.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Московском финансовом форуме 6 сентября министр экономического развития РФ Максим Орешкин также заявил о важности аудита инвестиционных программ государственных компаний для оценки их рентабельности.