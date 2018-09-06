Калуга, 6 сентября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Калуге в 2018 году планируется построить 283 тыс. кв. метров жилья. Об этом заявила на планёрке в городской управе Калуги заместитель городского головы — начальник управления строительства и земельных отношений областного центра Юлия Ковтун, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

По словам Ковтун, сокращение объемов строительства в городе вызвано тем, что в 2016 и в 2017 годах плановые показатели были превышены. С учетом этого превышения планы строительства жилья 2018 года и были скорректированы в сторону уменьшения. Для сравнения: в 2016 году было сдано в эксплуатацию 290 тыс. м кв. жилья, в 2017 — 309 тыс. м кв.

За восемь месяцев 2018 года в Калуге было построено 26 многоквартирных жилых домов общей площадью 158 тыс. м кв. Еще 9,5 тыс. «квадратов» дала индивидуальная застройка.

Впрочем, три из 26 построенных многоквартирных домов — № 44, корпус 4 на улице Хрустальной; № 12а на бульваре Моторостроителей и №62 на улице Маяковского — это долгострои, квартиры в которых дольщики ждали несколько лет. Еще один долгострой — дом № 18 на улице Дружбы — будет сдан в эксплуатацию до конца 2018 года.

«По итогам восьми месяцев план по жилью выполнен на 59,2%. К концу года он будет выполнен на 100%. Конечно, при условии, что все крупные застройщики выполнят свои обязательства. Опасения вызывает компания «Веста», которая должна к концу года построить 30 тыс. кв. метров. В прошлом году также было заявлено 30 тыс. кв. метров на ввод, однако они перешли на 2018 год», — заявила Юлия Ковтун.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2019 году обещают закрыть вопрос обманутых дольщиков. В регионе утвержден план-график по решению проблем долгостроев, в который включено 19 объектов. В 2018 году решены проблемы участников долевого строительства двух домов в Калуге, третий — готовится к вводу в эксплуатацию и еще два дома находятся в завершающей стадии строительства.