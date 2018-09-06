Москва, 6 сентября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Назначение виновных по «делу Скрипалей» премьер-министром Великобаритании Терезой Мэй связано с внутренними социально-экономическими проблемами в самой Великобритании, заявил 5 сентября политолог Александр Некрасов по прямой линии из Лондона в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

"Во-первых, парламент вернулся с каникул, Тереза Мэй получила возможность выступить перед парламентом: так сказать, единение нации «я — премьер-министр, давайте все вместе держаться друг за друга»… Потому что полный провал с выходом из ЕС… она даже не знает, что ей делать. Второе, не забывайте, схема повторяется: опять в Сирии назревает «химическая атака», опять пошли сообщения, что сирийское правительство «готовится использовать в Идлибе химическое оружие», — заявил политолог.

По его словам, как и в предыдущие разы, Британия намерена увязать «химические атаки России» в Великобритании и «химические атаки Башара Асада» в Сирии, указывая на то, что Россия, поддерживающая президента Сирии Асада, стоит за обеими «атаками». Кроме того, в Великобритании сейчас тяжелая социально-экономическая ситуация, в связи с чем необходимо единение нации, в связи с чем все СМИ говорят одно и то же в один голос, обвиняя Россию в химических атаках.

Напомним, что 5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй выступила перед парламентом страны касательно так называемого «дела Скрипалей», согласно которому Россию обвиняют в организации отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Она назвала имена тех, кто якобы причастен к отравлению. Ими оказались, как утверждается, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Представитель МИД России Мария Захарова назвала всё «информационными манипуляциями».

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