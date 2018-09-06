Москва, 6 сентября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Вопрос, который обозначен заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым, очень правильный, но поднят он с большой задержкой, считает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Илья Борило ИА Красная Весна ДПС

Ранее о том, что в России является актуальным вопрос повышения штрафа за езду без полиса ОСАГО, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, штраф за езду без ОСАГО должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает отказавшийся от покупки полиса владелец транспортного средства.

«Помимо того, что размер штрафа за езду без полиса ОСАГО должен соответствовать или, по крайней мере, быть приближен к тому экономическому эффекту, который получает недобросовестный владелец транспортного средства, должна преследоваться и еще одна цель.

Это цель исключения у добросовестного участника дорожного движения, попавшего в ДТП с владельцем транспортного средства, который не застраховал свою ответственность, необходимости терпеть дополнительные неудобства и переживания.

Если у причинителя вреда нет полиса ОСАГО, тогда добросовестный участник дорожного движения должен будет решать вопрос возмещения причиненного ущерба напрямую с его причинителем, в том числе обращаясь в суд.

Страховая компания, в которой застрахован добросовестный участник дорожного движения, в страховой выплате откажет, ссылаясь на то, что у причинителя вреда нет полиса ОСАГО. К слову сказать, накануне к нам в компанию обращался такой добросовестный владелец транспортного средства, попавший в аналогичную ситуацию.

Мы рекомендовали ему либо пытаться в добровольном порядке урегулировать причиненный убыток, либо готовиться к суду.