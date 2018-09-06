Шахунья, Нижегородская область, 6 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Уникальная ферма в Нижегородской области, где 14 лет назад вылупился первый птенец страуса, признана банкротом. Временный управляющий за время наблюдения оценил финансовое состояние компании и пришёл к выводу, что «при сложившемся уровне среднемесячной выручки ООО «Нижегородский страус» могло погасить свои текущие обязательства за 57 лет». Арбитражный суд Нижегородской области признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство на шесть месяцев — до 25 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) rujhan_basir Страус

Конкурсным управляющим утвержден Андрей Болотов. Банкротству компании предшествовал этап наблюдения. Инициатором банкротства стало ООО «Торговый Дом «Агроторг», подавшее соответствующий иск 9 февраля 2018 года. 22 марта в отношении компании ввели наблюдение, а 29 августа Андрей Болотов обратился с ходатайством о признании должника несостоятельным.

«Согласно представленного налоговым органом бухгалтерского баланса общества за 2016 года размер его активов составляет 138 157 000 рублей, из которых 82 093 000 рублей — основные средства, 55 639 000 рублей — прочие внеоборотные активы, и др. По данным компетентных органов за ООО «Нижегородский страус» зарегистрирована сельскохозяйственная техника, объекты недвижимого имущества», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что в реестр кредиторов была включена задолженность в сумме 126 980 000 рублей.

К судебному заседанию, на котором компанию объявили банкротом, были представлены финансовые отчёты предприятия.

«При сложившемся уровне среднемесячной выручки ООО «Нижегородский страус» могло погасить свои текущие обязательства за 57 лет», — уточнялось в отчёте.

По информации из материалов дела следует, что ООО принадлежат 13 нежилых зданий в г. Шахунья, среди которых склад, овощехранилище, зерносушильный комплекс, производственная ферма, ферма-телятник, пилорама, страусиная ферма, а также семь земельных участков, два комбайна и три трактора.

Напомним, предприятие, существующее 14 лет, занимает в Шахунском районе области территорию около 30 га. Первые птенцы на ферме вылупились в 2004 году, а создание необычного предприятия проходило «при консультации ведущих специалистов-страусоводов России и Скандинавии». Уставный капитал компании составляет 9 млн рублей, учредителями являются три физлица — Алексей Балахонцев (гендиректор), Андрей Бурмистров и Валерий Платонов. Впервые финансовые проблемы у предприятия возникли в 2012 году, тогда же оно обратилось с иском о собственном банкротстве, но позднее заявление было отозвано, а в числе учредителей появилось новое лицо — Алексей Балахонцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая страусиная ферма в ПФО есть в Самарской области. Она существует с 2005 года.

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