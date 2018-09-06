Москва, 6 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Когда речь идет об инвестициях, очень важен такой показатель как их рентабельность, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом он заявил 6 сентября на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM,.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Очень важный вопрос — это не только сам объем инвестиций, но и их качество и добавленная стоимость, которую они создают в экономике, — сказал Орешкин. — Важный показатель — это рентабельность инвестиций. Важно довести до конца работу с аудитом инвестиционных программ государственных компаний, чтобы понять какую рентабельность получает государство».

В свою очередь, председатель правление банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов отметил:

«Традиционно достаточно большая доля была и остается именно нерезидентов в еврооблигациях российских банков. Объем этих еврооблигаций по очевидным причинам сокращается. Как только рынок решит, что неопределенность ушла, я думаю, что инвесторы вернутся и в акции, и в облигации российских банков. Объем корпоративного долга сократился и должно наступить понимание того, что риски ушли. Это главное с точки зрения уверенности и разворота потоков иностранных инвесторов».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице стартовал третий Московский финансовый форум. Работа форума продлится два дня: с 6 по 7 сентября.