Курган, 6 сентября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Курганскую область назначен новый главный федеральный инспектор. Им стал Артём Пушкин. До этого он занимал аналогичную должность в Челябинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

О новом федеральном инспекторе известно, что он родился 31 января 1964 года в городе Красноуральске Свердловской области. С 1988 по 2005 год служил в органах безопасности СССР и РФ, органах налоговой полиции и органах Госнаркоконтроля Российской Федерации. С 2005 года трудился в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. С 2011 и до сентября 2018 года был главным федеральным инспектором в Челябинской области. Женат, воспитывает двоих детей.

Прежний главный федеральный инспектор по Курганской Александр Кистанов освобождён от должности в июле в связи с переходом на другую работу.