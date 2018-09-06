Екатеринбург, 6 сентября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшая госслужащая возместила государству 12,5 млн рублей, законность которых не смогли подтвердить ни она, ни её супруг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Продажная чиновница

Женщина работала в налоговой инспекции Железнодорожного района Екатеринбурга. Её супруг купил в 2014 году имущество на общую сумму более 20 млн рублей. При этом совокупный официальный доход этих граждан за последние три года был меньше 4 млн.

Откуда взялись лишние деньги, супруги подтвердить не смогли. Прокуратура после проверки направила заявление в суд с требованием выплатить разницу государству. В Октябрьском райсуде супруги заявили, что занимали деньги на покупки. Но происхождение 1,4 млн рублей так и не подтвердили. Эту сумму суд и обязал уплатить государству.

Но прокуратура добилась в облсуде увеличения суммы до 12,5 млн рублей. На сегодняшний день экс-сотрудница налоговой уже рассчиталась с государством.