Лондон, 6 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Лондонский клуб «Тоттенхэм» может провести весь сезон на стадионе «Уэмбли» из-за неготовности своей домашней арены. Об этом сообщает Daily Mail.

Вид сверху на футбольное поле «Уэмбли»

По информации издания, новый «Тоттенхэм Стэдиум» не будет сдан в эксплуатацию как минимум до конца года. Из-за этого клуб попросил Футбольную ассоциацию Англии (FA) разрешить проведение домашних игр на «Уэмбли».

При этом в FA считают, что «Тоттенхэм» должен провести на «Уэмбли» весь сезон. В то время как в самом клубе рассчитывают переехать на свой новый стадион в декабре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» перенёс открытие нового стадиона из-за того, что на нём были выявлены проблемы с системами безопасности. По этой причине тестовые мероприятия, которые планировались на 27 августа и 1 сентября, были отменены.