Чита, 6 сентября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 6 сентября, стартовал Гражданский форум-2018, на котором будут подведены итоги регионального проекта «Забайкалье — сила в людях», инициированного партией «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Забайкальского края Гражданский форум в Забайкалье

Организаторами акции стали правительство Забайкальского края и региональная Общественная палата, а участниками — представители органов власти всех уровней и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также — активные граждане Забайкалья. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, первоочередная задача проекта «Сила в людях» — выразить признательность тем гражданам и организациям, которые внесли значимый вклад в решение социальных проблем нашего края и повышение его имиджа.

«Также нам хотелось привлечь широкие слои населения к участию в общественно полезной деятельности, выявить и распространить лучший опыт. Немаловажно и объединение усилий гражданского общества, власти и бизнеса в интересах наших земляков, а также — содействие в формировании активной жизненной позиции населения Забайкальского края», — пояснили в аппарате забайкальского правительства.

Известно, что номинантами проекта стали: заслуженный врач России Татьяна Белокриницкая, Герой России, космонавт Евгений Тарелкин, Герой труда, чабан Далай Гунгаев, серебряная чемпионка по стрельбе из лука XXXI летних Олимпийских игр (в Рио-де-Жанейро) Туяна Дашидоржиева, заместитель начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю Виталий Колыжбаев, заместитель руководителя поискового отряда имени Кости Долгова Константин Мухомедьяров, команда КВН Забайкальского края «Гураны», чемпион мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Смирнов и некоторые другие выдающиеся забайкальцы.

Открывая форум, вице-премьер правительства Забайкальского края Дмитрий Кочергин отметил:

«Несмотря на трудности, наши люди никогда не унывают. Они улучшают жизнь, помогают друг другу, участвуют в развитии своих населенных пунктов и целых районов. Желаю, чтобы мы сегодня изучили новый опыт, напитались жизненным оптимизмом и помнили, что от нас очень многое зависит: если каждый на своем месте будет хорошо делать свою работу — созидать, творить, тогда и жизнь станет лучше».

По оценке победительницы проекта «Сила в людях» Татьяны Белокриницкой, площадки Гражданского форума дают возможность получить огромный объем информации, контактов, бесценного общения. Также она выразила сожаление, что в рамках форума представлено всего два проекта, где сделан акцент на сферу здравоохранения, отметив, что «это недопустимо мало».

Правительство Забайкальского края Выставка-ярмарка социально ориентированных проектов общественности и бизнеса, реализуемых на территории Читы

В рамках открытия форума состоялось пленарное заседание, на котором презентовали лучшие социальные практики Забайкальского края и наградили победителей выставки-ярмарки социально ориентированных проектов общественности и бизнеса, реализуемых на территории Читы.

«Это традиционное мероприятие регионального Гражданского форума. Именно с выставки-ярмарки общественных объединений 17 лет назад начал историю краевой Гражданский форум. Мы приглашаем на подобные выставки детей и молодежь.

Представленные материалы дают возможность приобщиться к лучшим практикам, способствуют успешной социализации, формированию активной гражданской позиции, зрелого и позитивного отношения к жизни», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Дмитрий Кочергин.

Всего на выставке был представлен 31 социально значимый проект.

Напомним, гражданский форум Забайкальского края стал вторым завершающим этапом межрайонных форумов активных граждан, которые прошли в Хилке, Могоче, Могойтуе, Газимурском Заводе и Краснокаменске и Чите. Он организован для объединения ресурсов некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структур и СМИ для решения важнейших социальных задач.