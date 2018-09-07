Москва, 7 сентября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Обманутые дольщики ЖК «Родники» провели митинг в ПГТ Родники Раменского района Московской области с целью привлечь внимание властей к проблеме долевого строительства жилья и потребовали признать данный объект проблемным. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил член инициативной группы Юрий Горбачёв, изначально сдача ЖК была намечена на четвёртый квартал 2013 года, затем сроки несколько раз переносили, а потом стройка окончательно остановилась.

Дарья Антонова ИА REGNUM Но пока что безуспешно

Дарья Антонова ИА REGNUM За это время во многих семьях родились дети

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка на территории ЖК «Родники» заброшена

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖК «Родники»

«Стройка шла два года, всего было продано 580 квартир. С декабря 2013 года должна была быть сдача объекта, прошло уже пять лет, с июля 2017 года застройщик банкротится, и перспективы не видно», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Родники»

Горбачёв сообщил, что на застройщика было подано несколько коллективных исков от дольщиков: сначала за просроченные сроки по ФЗ-214 («Об участии в долевом строительстве»), затем по факту нецелевого расходования средств. При этом прокуратура не нашла в действиях застройщика нарушений, а администрация Раменского района отказывается признать сам объект проблемным. Фактически сейчас за достройку объекта отвечает другое юридическое лицо, которое должно было поставить коммуникацию в дома, но и оно обанкротилось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дольщики уже 5 лет ожидают сдачи своих квартир

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира недостроенного дома ЖК «Родники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Родники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Недостроенные дома ЖК «Родники»

«Разрешения давались администрацией под гарантии частных лиц. Вложили деньги в развитие инфраструктуры: поставили генераторную станцию для отопления, очистные сооружения для воды, канализацию, набрали кредитов, и сейчас банкротятся, дома остались без коммуникации. Это был в Родниках пилотный проект, четыре дома должны были строиться, у одного 98% готовность, 85%, и на убыль, один ещё на стадии подвала», — отметил Горбачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дольщики ждут своих квартир и не собираются сдаваться

Как сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщики ЖК «Березовая Роща» разбили палаточный лагерь вблизи города Раменское Московской области, люди живут в полевых условиях с 10 августа и планируют оставаться на месте до тех, пока власть не предложит конкретные меры по решению проблемы. Кроме того, 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков: представители 43 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя и требованием принять закон по достройке всех объектов.

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