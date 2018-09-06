Эр-Рияд, 6 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. 37 человек пострадали из-за падения обломков баллистической ракеты, которую сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

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По данным телеканала, ракета, запущенная мятежниками-хуситами с территории Йемена, была сбита 5 августа над городом Наджран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене продолжается гражданская война. В 2015 году к эскалации насилия в стране привело то, что в конфликт вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

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