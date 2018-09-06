Москва, 6 сентября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. После демонтажа СССР Россия оказалась в том же положении, что и нынешняя Украина — потеря суверенитета и приспособление к внешним условиям, заявил 5 сентября политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Агрессивные

"Россия после распада Советского Союза тоже была в таком же положении, в такой же ситуации. За попытки выхода из этой ситуации нас пытаются наказывать. На самом деле, 90-е годы — это полный отказ от суверенитета… здесь, в России, полный отказ от внешней политики вменяемой, абсолютное стремление просто приспособиться к внешним условиям», — заявил Михеев, отмечая, что эти условия оказались для России настолько губительными, что ставили страну на грань выживания, и именно за обратный процесс (восстановления суверенитета) Россию и пытается наказать Запад.

Заявления Михеева были сделаны в ответ на высказывание одного из украинских гостей студии, который обвинил российскую власть в подкупе в 2013 году тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с целью недопущения интеграции Украины в Евросоюз.

По поводу положения Украины эксперт отметил, что её превратили в «пушечное мясо для борьбы с Россией», что является не только экономически невыгодным для Украины, но и фатальным, чем и пользуются США.