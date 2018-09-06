Донецк, 6 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Украинские войска 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 5 сентября в нарушение перемирия, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Согласно сообщению, ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, 22 гранаты, а также вели обстрелы из стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Зайцево, Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Спартак, Саханка, Ленинское и Коминтерново. В Коминтерново в результате обстрела загорелась кровля одного дома.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует школьное перемирие, которое не соблюдается украинскими войсками.