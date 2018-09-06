Село Верхний Мамон, Воронежская область, 6 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в автоаварии в Верхнемамонском районе Воронежской области утром 6 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После катастрофы

Авария произошла около 07:00 на 697 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Dodge не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Freightliner, которым управлял 37-летний житель Владимирской области. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира — две женщины и девочка пяти лет. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Отметим, что всего за последние сутки на территории региона зарегистрировано 140 ДТП, в семи ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.