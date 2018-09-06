Барнаул, 6 сентября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Опыт создания детских комнат в офисах имеется за рубежом, и, безусловно, такой подход к присмотру за детьми имеет право на существование, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Министерства труда РФ, она отметила, что, в случае её принятия, распространение подобной практики будет иметь весьма скромные масштабы и не позволит комплексно снизить напряженность в вопросе дефицита мест в дошкольных организациях.

Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме (фрагмент). 1880

«Самым оптимальным вариантом решения проблем занятости женщин и ликвидации очередности в детских садах будет увеличение количества муниципальных дошкольных учреждений с привычным форматом содержания детей. Но этот путь требует значительных финансовых средств.

Именно по этой причине появляются инициативы с организацией детских комнат в офисах, реализация которых обеспечит некую экономию бюджетов для решения социально значимых вопросов. Не сомневаюсь, что воплощение предложения в жизнь предполагает соучастие работодателя, усеченный, по сравнению со стандартным, набор услуг и, возможно, окажется более дорогостоящим вариантом для родителей, нежели муниципальное учреждение.

Скорее всего, по таким комнатам предполагается предусмотреть сниженные требования по санитарно-гигиеническим, техническим и иным условиям пребывания детей. Несмотря на это, большинство работодателей не смогут обеспечить надлежащие условия для создания детских комнат», — полагает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива предоставить женщинам возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях принадлежит Министерству труда РФ. До 1 июля 2019 года чиновники ждут от предпринимателей предложения по её реализации.