Киев, 6 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Больше половины зарплаты граждане Украины тратят на еду, по данным государственной службы статистики Украины, сообщает 6 сентября УНИАН.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка ест хлеб

По статистическим данным, украинские жители тратят более 3 тыс. гривен (7,2 тыс. рублей) на пропитание, почти 13% зарплаты уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. На непродовольственные нужды украинские жители тратят 28,8% заработной платы.

Напомним, по словам заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социсследований Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, уровень бедности на Украине составляет 58%. В 2008 году этот показатель составлял 13,2%.