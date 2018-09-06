Пермь, 6 сентября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Пермском крае в результате крупного пожара в монастыре погиб иеромонах Зосима (Оболдин). Сегодня, 6 сентября, прошла панихида по новопреставленному служителю церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Соликамской епархии.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

По данным ГУ МЧС по региону, вечером 5 сентября на территории Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни произошел пожар. На тушение огня ушло 35 минут, удалось отстоять основные постройки. Не обошлось без человеческих жертв. Погиб иеромонах Зосима (Оболдин).

В Соликамской епархии отметили, что монастырь из-за пожара лишился благотворительной трапезной. Её здание сгорело полностью.