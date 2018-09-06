Якутск, 6 сентября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Экономический эксперт из Якутии удивлён ростом курса доллара за пределы коридора в 60−65 рублей за доллар США. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов считает, что рост доллара провоцируют Центробанк и Минфин РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

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«Поскольку нет оснований для ослабления рубля, можно было ожидать, что курс доллара должен был колебаться в коридоре 60−65 рублей за доллар. Однако мы видим, что Центробанк и Минфин России непонятно по каким причинам стали проводить политику на ослабление курса национальной валюты, а также заговорили о возможности повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Иначе как экономической диверсией это назвать нельзя», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что постепенный рост курса доллара начался после инагурации президента России Владимира Путина.

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«При том, что экономическое положение России сейчас стабильно, как никогда, несмотря на ужесточение санкций со стороны США, а, возможно, даже и благодаря им. Уровень инфляции в стране минимальный, международные резервы растут, золотые запасы страны также рекордные, составляют 15% от международных резервов. В августе этого года Росстат даже отметил дефляцию из-за роста производства сельхозпродукции и хорошего урожая», — отметил Юрий Данилов.

Он считает, что вопрос про курс доллара извечен, «пока существует современная мировая экономика, построенная на основе доллара США», и предполагает, что верхняя планка, которой может достичь стоимость доллара к концу года 2018 года, составит 70 рублей.

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«Если не произойдёт чрезвычайного, типа увеличения ключевой ставки или резких интервенций по скупке валюты ЦБ РФ», — при этом пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 4 сентября доллар вырос к рублю на 0,26%, до 68,222 руб. и сохранил эти позиции 5 сентября. Одной из причин увеличения стоимости доллара эксперты называют объявление Минфина об увеличении закупок валюты с 7 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила.