Красногорск, 6 сентября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Подмосковье задержана банда вымогателей, орудовавшая в столице и Московской области. Членами банды были пятеро выходцев из Ингушетии. На их счету ряд преступлений, связанных с похищениями людей, вымогательствами крупных денежных сумм, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в Следственном комитете РФ.

Задержание преступной группировки

По данным ведомства, злоумышленники 3 июля 2018 года на проспекте 60 лет Октября в городе Щелково силой заставили двоих предпринимателей сесть к ним в машину. Они потребовали у заложников 500 тыс. рублей, а также заставили их написать долговые расписки на 10 млн рублей.

Угрожая оружием, стреляя по ногам, бандиты заставляли своих жертв обзванивать родных в поисках денег. Злоумышленники отобрали у пострадавших два автомобиля, мобильные телефоны и драгоценности.

Как говорится в сообщении СКР, всем пятерым подозреваемым предъявлены обвинения, она находятся под арестом. Ранее все члены банды были осуждены за подобные преступления.

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Напомним, в 2016 году в Москве были задержаны пять выходцев с Северного Кавказа, трое из которых были сотрудниками МВД по Чечне, вымогавшие более одного миллиона рублей у крупного столичного предпринимателя.