Москва, 6 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В московском метро поезда по Сокольнической линии по направлению в центр следуют с увеличенным интервалом, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР В метро

Поезда в центр следуют с увеличенными интервалами. Поезд на станции «Воробьевы горы» стоит уже 20 минут.

Машинист несколько раз объявил, что не знает, когда поезд последует дальше, ждет команды.