Москва, 6 сентября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В столице начал работу Московский финансовый форум, который продлится с 6 по 7 сентября. В течение двух дней на площадках форума выступят крупные российские бизнесмены и финансовые эксперты, руководители министерств и ведомств, а также представители зарубежных корпораций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mff.minfin.ru СМИ перед началом московского экономического форума

Форум заявлен как площадка для профессиональной дискуссии, посвящённой вопросам финансово-экономической политики России.

«Миссия форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики», — отмечают организаторы.

В числе гостей и докладчиков на форуме выступят министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, представители правительства Москвы и другие. Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

Напомним, впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года, тогда же было решено сделать его ежегодным.