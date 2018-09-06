Москва, 6 сентября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Дизайн российских банкнот, концепция которого была разработана еще в середине 1990-х годов, нуждается в модернизации, заявил генеральный директор предприятия «Гознак» Аркадий Трачук. Об этом передает РИА Новости.

Рубли

По словам Трачука, сама концепция современных российских банкнот на сегодняшний день «несколько устарела». Глава «Гознака» подчеркнул, что в первую очередь, по его мнению, следует «обновить» банкноту номиналом 5 тыс. рублей. В то же время он уточнил, что окончательное решение о модернизации российских банкнот остается за Центральным банком РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Банке России заявили, что в обращение поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

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