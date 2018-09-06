Санкт-Петербург, 6 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия и Санкт-Петербург будут развивать отношения в сфере туризма, фармацевтики и медицины, а также продовольственной и промышленной сферах. Договоренность об этом была заключена вчера, 5 сентября, на встрече главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и губернатора города на Неве Георгия Полтавченко, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе главы КЧР.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

Руководители субъектов подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества на предстоящий четырехлетний период — до 2023 года.

«Мы с вами три года назад подписывали соглашение о сотрудничестве. Мне кажется, пора уже переходить к более конкретным практическим вещам», — заявил Темрезов, отметив, что жители обоих регионов выиграют от установления более активных отношения в ряде сфер.

Полтавченко заверил, что власти Санкт-Петербурга будут более активно работать над продвижением Карачаево-Черкесской республики среди петербургских туроператоров. В свою очередь он предложил сотрудничество в рамках фармацевтического кластера, где, по его словам, есть ряд уникальных отечественных разработок. Кроме того, он назвал в числе перспективных направлений для развития медицинский туризм, в том числе по линии ОМС (обязательного медицинского страхования).

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная плита в память об уроженцах Карачаево-Черкесии — защитниках блокадного Ленинграда. В мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии заключил соглашение о сотрудничестве с Военно-морской академией имени адмирала Н.Г. Кузнецова, согласно которому на учебу в вуз по целевому набору будут направляться студенты из республики.

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