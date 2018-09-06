Катав-Ивановск, Челябинская область, 6 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В пострадавшем от землетрясения южноуральском Катав-Ивановске снят режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Сейчас власти работают в режиме повышенной готовности. Предстоит восстанавливать здания и сооружения, которые пострадали от подземного удара.

Напомним, землетрясение силой 5,6 балла произошло рано утром 5 сентября. Эпицентр оказался в Катав-Ивановском районе. Вторая волна толчков прошла уже днём. Их сила была 4,5 балла.

Толчки ощутили в четырёх регионах Урала. Но больше всего досталось Челябинской области. А в Катав-Ивановском районе даже были повреждены здания.