Тель-Авив, Израиль, 6 сентября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Израиль закрывает свое посольство на территории Парагвая, передает телеканал TeleSur.

«Извините, мы закрыты»

5 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о закрытии израильского посольства в Асунсьоне. Соответствующее решение было обнародовано в пресс-релизе министерства иностранных дел Израиля.

Эта мера стала ответом на решение властей Парагвая вернуть свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство южноамериканской страны сочло решение экс-президента Орасио Картеса о переносе посольства в Иерусалим «неоправданным» и односторонним.