Эрбиль, Ирак, 6 сентября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Жители южной иракской провинции Басра поблагодарили лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани за поддержку, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

Масуд Барзани

«Кроме того, что право на демонстрации и свободное изъявление своего протеста есть законное право народа, мы также считаем, что жители Басры заслуживают лучше жизни», — отметил Барзани, выразив удивление, что жители одного из богатейших городов мира страдают от нехватки еды и электричества.

«Мы выражаем поддержку и сочувствие жителям Басры, надеемся на то, что их права будут соблюдены, а их требования удовлетворены», — резюмировал курдский лидер.

Напомним, столкновения с правоохранительными органами в южной провинции Басра начались во вторник, 4 сентября. В результате противостояния погибли по меньшей мере девять человек.