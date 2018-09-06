Екатеринбург, 6 сентября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники вступились за местного жителя, которого суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Защита молодого человека уже подала апелляционную жалобу.

(сс) ToNic-Pics Самооборона

Приговор Владиславу Рябухину вынес Кировский районный суд Екатеринбурга ещё в конце августа. Предшествовал этому инцидент 2 июля 2017 года. Известно, что в районе 1:00 по местному времени Рябухин ударил гражданина кулаком. Результатом, по сведениям следствия. стали тяжкие последствия — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени и т. д. Всё вместе эксперты оценили как тяжкий вред здоровью.

Защитники Рябухина отмечают, что он действовал в состоянии необходимой обороны. Ему пришлось противостоять толпе агрессивных молодчиков, а гражданин, которому был нанесён решительный удар, был в два раза больше Рябухина по массе тела. И этот удар был ответом на агрессивные действия «пострадавшего гражданина».

Следствие придерживалось иной позиции. По версии обвинения, после агрессивных действий пострадавшего вред здоровью Рябухина причинён не был. Кроме того, обвинители не согласились с тем, что речь идёт о необходимой обороне, более того, возбудили дело по части 1 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Рябухину грозило до восьми лет лишения свободы.

На защиту Владислава встали общественники Екатеринбурга, один из них — Сергей Колясников. По их словам, речь шла о том, имеют ли уральцы право защищаться. Адвокатом по делу был Сергей Колосовский. В ходе суда удалось переквалифицировать уголовную статью на часть 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В итоге суд назначил Рябухину 300 часов обязательных работ. Также с него взыскано более 121 тыс. рублей в адрес ТФОМСа за лечение пострадавшего, 200 тыс. морального вреда и 30 тыс. материального.

Усилиями защиты парню удалось избежать колонии. Но приговор тем не менее есть. В законную силу он пока не вступил. Защита его обжаловала. К делу подключился и депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он отметил. что Рябухин ответил на удар гражданина, возглавлявшего агрессивную компанию из пяти человек, и чуть не сел за это в тюрьму. Впрочем, по его словам, даже имеющийся приговор — так себе решение в той ситуации, «которая разложена по полочкам и понятна всем здравомыслящим людям».

"Надо помогать парню всеми имеющимися возможностями. И сегодня это готовы сделать многие неравнодушные жители Екатеринбурга. Дело Влада Рябухина — это вызов всем законопослушным жителям», — заявил Дмитрий Ионин на своей странице в Facebook.