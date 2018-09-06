Сана, 6 сентября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс выразил уверенность в том, что мирные переговоры между хуситами и правительством в изгнании пройдут успешно, сообщает 6 сентября Al Jazeera.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговоры

Данное заявление было сделано несмотря на то, что хуситская делегация еще не прибыла на саммит. Тем не менее, по мнению дипломата, это никак не отразится на результатах встречи.

Гриффитс надеется на то, что стороны встретятся лицом к лицу, иначе достижение мира будет затруднительным.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.