Германия, 6 сентября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер называет миграцию «матерью всех проблем», комментируя протестные выступления в Хемнице, пишет издание WELT 6 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Зеехофер долго воздерживался от публичных заявлений по поводу Хемница, однако обсудил этот вопрос на закрытом заседании своей партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) 5 сентября в Нойхарденберге. Министр заявил, что протесты людей понятны, и это восстание не повод вешать на них ярлык нацистов. Также Зеехофер считает, что политики не должны делать резких осуждающих заявлений, не имея полной и достоверной информации о происходящем. По его мнению, «миграция — мать всех проблем». Об этом изданию сообщили источники из ХСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель категорично осуждает выступления против миграционной политики в Хемнице. Напомним, многотысячные протесты в саксонском городе начались 26 августа, когда в потасовке с мигрантами погиб местный житель и еще двое были ранены. Меркель приняла приглашение мэрии Хемница посетить город.