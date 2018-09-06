Киев, 6 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Украинские войска отчитались об одном убитом солдате ВСУ и трех раненых за сутки 5 сентября, сообщает пресс-служба «операции объединенных сил» («ООС»).

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Убитый солдат

Киевские боевики утверждают, что войска нарушали «школьное» перемирие и вели обстрел населенных пунктов Донбасса.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявляли, что генштаб ВСУ сознательно завышает свои потери, чтобы обострить ситуацию на фронте.

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После гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) АлександраЗахарченко 31 сентября войска Украины активизировались в Донбассе. По данным разведки ДНР, ВСУ готовят план по захвату востока Украины за пять суток. При этом добровольческие батальоны будут осуществлять зачистки на захваченной территории.