Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 6 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/610.