Что в России стало угрозой для «американского образа жизни»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Власти США предупредили об угрозах однополярному миру;
- Казахстан и Санкт-Петербург против ДНР;
- Захарова рассказала о «троллинге уровня бог»;
- Слова главы минобра Татарии о родных языках изучат на федеральном уровне;
- Участница «Евровидения» намерена эмигрировать из России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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