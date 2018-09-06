Тюмень, 6 сентября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Резонансное дело о ДТП с двумя погибшими, виновником которого считают спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева, приобрело новый виток. К прессе с публичным заявлением обратился сам председатель муниципального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дмитрий Еремеев первым делом отметил, что не оправдывает себя. Но лобовое столкновение автомобилей произошло глубокой ночью, дорога не освещалась. У машины погибших горела одна фара, что и ввело его в заблуждение относительно расстояния между двумя «Тойотами».

"Я не самоубийца, и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью других людей. Именно поэтому после аварии я ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях», — заявил Дмитрий Еремеев.

Также он пояснил, почему получил штраф вместо лишения свободы.

«Уголовный кодекс РФ относит деяние, совершенное мной, к преступлениям средней тяжести, а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда. При этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебного заседания», — объяснил лёгкость наказания за содеянное спикер тюменского парламента.

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В заключение Дмитрий Еремеев сообщил, что, как любой человек, он использовал предоставленные законом возможности для защиты.

«Я искренне желаю всем вам не попадать в ситуацию, в которой оказался я», — резюмировал председатель тюменской гордумы.

Напомним, Дмитрию Еремееву, который обвинялся по делу о ДТП с двумя погибшими, Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года назначил штраф 160 тыс. рублей, даже не лишив его водительских прав. Хотя санкция ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») предусматривает от трёх до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Тюменской области 5 сентября обжаловала решение районного суда о прекращении дела в отношении Дмитрия Еремеева. В апелляционном представлении поставлен вопрос о возвращении дела на доследование.