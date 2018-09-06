Сеул, 6 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Третий по счету межкорейский саммит пройдет в КНДР с 18 по 20 сентября, сообщает Yonhap.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

По данным издания, стороны договорились о проведении трехдневного саммита в Пхеньяне, а также начать в начале следующей недели переговоры на высоком уровне для подготовки к нему.

Кроме того, стороны договорились открыть в городе Кэсон в Северной Корее офис связи до проведения саммита.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

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