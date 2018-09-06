Москва, 6 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В российских офисах компаний могут появиться детские комнаты, чтобы женщинам предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях, сообщают 6 сентября «Известия».

Комната для детей

По данным издания, соответствующее предложение Министерства труда и социальной защиты РФ содержится в рабочей версии плана мероприятий по реализации национального проекта «Демография» под названием «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми…».

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Отмечается, что данная инициатива будет способствовать повышению занятости женщин. Министерство до 1 июля следующего года ждет от предпринимателей предложения по реализации данной идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруде для ликвидации очередей в ясли предложили создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тыс. нянь.

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