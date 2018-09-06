Вашингтон, 6 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов признают, что сложившаяся на сегодняшний день в мире ситуация начала угрожать той конфигурации однополярного мира, которую в последние десятилетия выстраивал Вашингтон. Об этом в ходе выступления в Университете Джорджа Вашингтона заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Флаг США

По словам главы ведомства, все очевиднее становится факт обрушения того баланса сил, «который характеризовал систему международных отношений на протяжении десятилетий».

Нильсен также подчеркнула, что по всему земному шару возникает «вакуум власти», который немедленно заполняют силы, угрожающие однополярному миру, выстроенному США. По мнению министра внутренней безопасности Соединенных Штатов, угрозой для «американского образа жизни» являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в заявлениях Вашингтона об угрозе гуманитарной катастрофы в Идлибе наблюдается скрытое желание США спасти террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от разгрома в Сирии.

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