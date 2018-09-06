Новосибирск, 6 сентября, 2018, 06:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области медведи начали выходить к населённым пунктам. Инспекторы государственного охотнадзора просят охотников и грибников не рисковать и отсидеться дома.

Antranias Медведь

Как пишут местные СМИ, крупный медведь был замечен в районе нежилой деревни Жарково, а также в окрестностях деревень Новоалексеевка и Константиновка Горбуновского сельсовета.

«Хищный зверь нападает на крупнорогатый скот в Куйбышевском районе Новосибирской области», — пишет VN.ru, отмечая, чтоуже уничтожено пять голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Тегульдетском районе Томской области медведь напал на домашний скот, в посёлке Четь-Конторка пострадали корова и восемь телят.

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В Хабаровском крае гималайский медведь напал на сборщика ягод. К счастью, мужчине удалось отбиться от зверя.