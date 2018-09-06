Абакан, 6 сентября, 2018, 05:58 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2018 года зарегистрировано 18 происшествий на водоёмах, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Figure19 На водоёме

В результате происшествий на водоёмах в регионе погибли 14 человек, спасены — 13 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на пожарах в Хакасии с начала текущего года погибли 24 человека.