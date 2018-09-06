Майами, США, 6 сентября, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Американская полиция арестовала флоридца, в багажнике автомобиля которого были обнаружены около двухсот хвостов нелегально выловленных лобстеров, сообщает телеканал CBS Miami.

Лобстер

Сообщается, что полицейские остановили машину 25-летнего Эскаланте Карилло за нарушение правил дорожного движения. Правоохранителям показалось, что в машине Карилло пахнет марихуаной, поэтому они решили обыскать автомобиль. Во время обыска полицейские обнаружили контейнеры, в которых находился в общей сложности 191 лобстер.

Карилло заявил, что ловил лобстеров всю ночь, однако лицензии на вылов у него не было. После этого Карилло был арестован за хранение более 150 крупных лобстеров.

Отмечается, что в районе разрешено хранение всего шести лобстеров на человека в сутки. Таким образом Карилло превысил лимит аж на 185 штук. В настоящее время он помещен в тюрьму.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа житель штата Флорида поймал аллигатора длиной около трех с половиной метров и весом почти в полтонны. Кожу своей добычи флоридец намеревается пустить на изготовление кошельков и сумочек.