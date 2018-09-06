Богатые Сабы, Татарстан, 6 сентября, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Власти Сабинского района Татарии, которым уже почти 20 лет руководит брат главы региона Раис Минниханов и где при финансировании насущных нужд сельских поселений используют самообложение жителей, включая пенсионеров, объявили тендер на посадку и уход за кустарниками роз в районном центре — пгт Богатые Сабы. На эти цели будет затрачено свыше 0,5 млн рублей из бюджета, заказчиком выступает исполком района. Аукцион пройдёт 21 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexey Ivanov Розы

Тендер проводится для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, начальная цена торгов — 562 474 рубля. Источник финансирования — муниципальный бюджет.

По условиям контракта, победитель должен оказать услугу до 15 ноября 2018 года.

Планируется посадить 549 саженцев роз разной цветности, с цветущими бутонами, а также предполагается замена умерших саженцев в последующие два года. Высота роз должна быть от 50 см. В стоимость услуги также входит прополка и рыхление, внесение удобрений, уход от вредителей и подрезка, а также укрывание 849 роз на зиму.

Напомним, Сабинский район в числе тех муниципалитетов Татарии, где используется такой инструмент финансирования бюджетных расходов, как самообложение. Эта форма предполагает взимание разового платежа из кармана сельчан на различные нужды. Решение о самообложении принимается на референдумах, последние из которых прошли осенью 2017 года. На них не обошлось без скандалов — в ряде районов, в том числе и Сабинском, льготы по самообложению не были предоставлены ни одной категории сельских жителей, включая пенсионеров. В середине ноября 2017 года референдумы по самообложению прошли в 19 сельских поселениях района. В них будут собирать по 300 рублей со всех жителей в возрасте от 18 лет.

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