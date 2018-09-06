Москва, 6 сентября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России в одну из стран Европы. Об этом певица сообщила в видеообращении на YouTube.

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Позднее Самойлова выложила свою фотографию, сделанную в аэропорту «Шереметьево», в Instagram. Артистка не уточнила, в какую конкретно страну она уезжает. Пока не известно, по какой причине российская участница «Евровидения» решила покинуть страну.

Напомним, певица Юлия Самойлова должна была участвовать от России в конкурсе «Евровидение — 2017» на Украине, однако СБУ запретила ей въезд в страну, после чего Россия отказалась от участия в конкурсе. В 2018 году Самойлова всё же приняла участие в конкурсе «Евровидение», но не смогла пройти в финал.