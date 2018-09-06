Вашингтон, 6 сентября, 2018, 05:08 — ИА Регнум. «Флоренс» усилился до четвертой категории ураганов, заявил Национальный ураганный центр США.

Ураган

Сообщается, что ураган сформировался в Атлантическом океане и движется на северо-запад со скоростью 11 узлов. Ранее синоптики квалифицировали его как ураган третьей категории.

В настоящее время ураган бушует в Атлантическом океане к востоку от Карибских островов. Пока неизвестно, приблизится ли шторм к американским берегам.