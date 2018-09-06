Казань, 6 сентября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Родители школьников из Татарии инициировали проверку скандального высказывания министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, который на августовском педсовете, комментируя вопрос преподавания родных языков, заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…». Активисты из родительского сообщества обратились к Владимиру Путину, Рустаму Минниханову, в генпрокуратуру и министерство просвещения РФ с просьбой дать оценку словам Бурганова, назвав их «фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку». В ближайшее время конфликт рассмотрит специальная комиссия Общественной палаты РФ. Сам министр, после того как скандал вышел на федеральный уровень, заявил, что его высказывание просто неправильно интерпретировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Напомним, вопрос изучения родных языков в школах Татарии уже больше года не уходит из информационной повестки региона. Осенью 2017 года по президентскому поручению в школах Татарии прошли масштабные прокурорские проверки. Надзорное ведомство проверяло, в том числе, исполнение законодательства о добровольности изучения родных языков народов России. Более трёх тысяч нарушений было выявлено по итогам этих проверок, в том числе и в сфере родных языков. Нарушители получили предостережения, а у родителей спустя многие годы появилась возможность выбрать по-настоящему родной для ребёнка язык. Для 115 тыс. семей им стал русский язык, который детям должны были преподавать в статусе родного, но из-за отсутствия учебников возникла проблема — вместо родных языков дети на этих уроках изучали риторику, биографии знаменитых татар, татарскую литературу на русском языке, родители в соцсетях писали, что «родной язык — штука загадочная».

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Еще в конце августа 2017 года родители русскоязычных школьников собрали факты принуждения к изучению татарского языка в школах и пожаловались на это министру образования РФ. Тогда минобрнауки Татарии возглавлял Энгель Фаттахов.

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Рафис Бурганов, бывший депутат Госсовета РТ, на пост министра образования и науки был назначен в начале декабря 2017 года, сменив Энгеля Фаттахова, уехавшего в свой родной Актанышский район руководить исполкомом. Поговаривали, что Фаттахов потерял пост именно в связи со скандалами по языковому вопросу.

В конце августа 2018 года Рафис Бурганов на августовском ежегодном педсовете сделал заявление, которое вызвало волну возмущения родителей.

«Не все одинаково понимают, что такое добровольный выбор… Давайте мы уж всё по-честному друг другу поясним. У нас есть постоянная часть учебной программы, в которой татарский язык и литература как минимум по одному часу — два часа у нас обязательно. Родители добровольно выбирают язык, на котором будут дополнительно обучаться. Начинаются всякие несогласия… У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нём должен закончиться род?! На нём язык должен закончиться, на нём культура должна закончиться? С какой стати?! Нет культуры — нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» — цитирует выступление министра издание «Вечерняя Казань».

После того, как эти слова стали достоянием общественности, разразился скандал. Представители родительского сообщества посчитали подобные высказывания недопустимыми и своё несогласие выразили в обращении на имя Владимира Путина, главы региона Рустама Минниханова. Письмо также было отправлено генпрокурору РФ, руководству министерства просвещения РФ. Авторы обращения посчитали, что подобные заявления главы ведомства могут воспринять «не как личное мнение, а как официальная позиция министерства образования и науки РТ».

"Просим Вас как гаранта конституционного строя оперативно вмешаться в противоречащую законности и здравому смыслу деятельность министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Тимерхановича Бурганова, — пишут активисты в письме Владимиру Путину. — Подобные высказывания со стороны министра образования РТ являются как минимум фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку. Р.Т. Бурганов фактически призывает учителей и директоров образовательных учреждений оказывать давление на родителей в нарушение не только прав самих законных представителей, но и их несовершеннолетних детей, используя свой авторитет и должностное положение».

Официальной реакции на обращение пока не было, но в соцсетях не утихают обсуждения, родители шокированы подобным поведением чиновника, который возглавляет ведомство менее года. Вспомнили Рафису Бурганову и его непрофильное для ведомства образование.

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«На федеральном уровне надо запретить вообще занимать руководящие посты высшего ранга без профильного образования. Это же идиотизм, что образованием руководит человек с сельхозобразованием, да к тому же на поток поставлено. Ну, а как ещё можно назвать это, когда есть масса людей, грамотных педагогов, которые знают все тонкости педагогики, но на пост кто-то ставит людей, которые сельским хозяйством должны заниматься?» — возмущаются родители.

Когда скандал и выступление министра вышли на федеральный уровень, в правительственном СМИ Татарии появилось интервью Рафиса Бурганова, в котором он попытался оправдаться, заявив, что фраза про колени касалась учителей и уважения к ним, а её просто неправильно интерпретировали.

«Я с глубоким уважением отношусь к учителям. И готов сам преклонить колено перед своими педагогами. Вклад классного руководителя в воспитание ребенка трудно переоценить. Он во все времена был непререкаемым авторитетом не только для детей, но и родителей. Которые осознают, что именно педагог вкладывает в их ребенка все основы, — цитирует Бурганова портал «Татар-информ». — На конференции шла речь о праве на выбор родного языка. Классный руководитель должен смотреть за тем, чтобы была обеспечена добровольность выбора языка. И это в его силах. Поэтому я выразил уверенность, что к этому вопросу учителя подойдут со всей ответственностью. Именно в этом был смысл».

Оценку словам нового главы образовательного министерства, предшественник которого уже ответил за языковую ситуацию, дадут на заседании комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.

Заместитель председателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения», член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин отметил, что, на его взгляд, «это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру и проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий».

"Министр нарушил принцип свободы выбора, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин. Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей — это грубое нарушение принципа свободы выбора, за который выступил президент, — заявил Дискин. — Я знаю, что позиция президента Татарстана Рустама Минниханова отличается от той, которую высказал Бурганов. Минниханов — человек очень аккуратный и взвешенный. Не надо рассматривать мнение министра как мнение всего руководства Татарстана. Я убежден, что есть разные мнения. Позиция министра известна. Он большой ревнитель национальных языков. И это замечательно, это его работа. На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом, когда эмоции оказались выше разума, перехлестнули через пределы допустимого».