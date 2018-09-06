Куньмин, Китай, 6 сентября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Количество жертв схода селя в уезде Малипо провинции Юньнань на юго-западе Китая увеличилось до восьми, после того как были извлечены тела еще троих жертв, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Bankwatch Сель

Трагедия была вызвана непрекращающимися в деревне Мэндун уезда Малипо ливнями, которые начались 2 сентября. Еще семеро человек получили ранения. Пятнадцать человек, как сообщалось ранее, числились пропавшими без вести. 5 сентября стало известно о еще одном пропавшем.

Местные власти работают над идентификацией тел жертв, чтобы выяснить, не являются ли они теми, кто числится в списках пропавших.

Отметим, что на 18:00 по местному времени 5 сентября ненастье затронуло жизни 52 тыс. жителей провинции, повредив более 4,2 тыс. домов и 1,8 га фермерских земель.

Напомним также, что 4 сентября была подтверждена гибель восьми человек из-за схода селя на строящийся железнодорожный тоннель. Тела удалось распознать по тесту ДНК. Трагедия также произошла в провинции Юньнань, но в уезде Моцзян города Пуэр.