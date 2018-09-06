Вашингтон, 6 сентября, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Автор анонимной публикации в газете The New York Times, написавший о противодействиях чиновников Белого дома президенту США Дональду Трампу, — просто трус, заявил американский президент в своем Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«А так называемый «высокий чиновник из администрации» вообще существует, или же это лишь очередная липа от New York Times с очередным выдуманным источником? Если этот ТРУСЛИВЫЙ анонимный источник действительно существует, Times обязаны выдать его немедленно из соображений национальной безопасности!» — заявил Трамп.

Ранее с критикой в адрес статьи выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что публикация «жалка и безрассудна»:

«Мы разочарованы, хотя и не удивлены, что газета решила опубликовать этот жалкий, безрассудный и эгоистичный материал. Это очередное дно для так называемого «авторитетного издания». После этого должны последовать официальные извинения».

Ранее, 5 сентября, в газете The New York Times был опубликован материал от имени некоего анонимного источника из Белого дома, который рассказывал о якобы сопротивлении сотрудников администрации президенту США Дональду Трампу. В частности, сотрудники стараются не выполнять указания президента, так как он часто подвержен принятию безрассудных решений.