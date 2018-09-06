Москва, 6 сентября, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Военные учения «Восток-2018» посетит глава государства Владимир Путин, пишет 6 сентября газета «Известия».

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, Путин ознакомится с ходом учений во время рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Маневры глава государства посетит после участия в Восточном экономическом форуме.

Песков также уточнил, что, хотя в учениях примут участие китайские военные, председатель КНР Си Цзиньпин на них не поедет.

Напомним, китайское минобороны сообщало, что для участия в учениях «Восток-2018» в Забайкальский край будут направлены более трех тысяч военнослужащих КНР.

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