Москва, 6 сентября, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Американские санкции на расчеты в долларах ведут к ускорению перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах и на уход от созданной США финансовой системы, заявил заместитель российского министра финансов Владимир Колычев в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Чем больше наши заокеанские партнеры будут использовать такие угрозы, тем быстрее мировая финансовая система найдет способ, как переориентироваться на мультивалютную финансовую систему с использованием расчетов в национальных валютах», — заявил Колычев.

Напомним, новый пакет санкций Конгресса США предполагает запретит расчетов в долларах для российских госбанков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал доллар рычагом давления Вашингтона на его геополитических противников.