Москва, 6 сентября, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Тизер шестого сезона сериала «Карточный домик» был выложен в официальном Twitter сериала.

Цитата из т/ф «Карточный домик». Реж. Дэвид Финчер. 2013-2018. США Кевин Спейси

Короткий 40-секундный ролик заканчивается изображением могилы персонажа сериала — президента США Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси. Таким образом, на фоне секс-скандалов с участием актера телекомпания решила отказаться от его участия в новом сезоне сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что компания Netflix решила отказаться от работы с Кевином Спейси в новом сезоне сериала «Карточный домик» из-за поступивших в октябре 2017 года обвинений актера в сексуальных домогательствах. Сообщается, что компания решила не отказываться от финального сезона сериала, но контракт на работу со Спейси разорвала.